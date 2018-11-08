Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Alaplı İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 52 uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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