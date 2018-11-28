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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 278 adet fişek halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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gözaltı uyarıcı madde uyuşturucu operasyonu Zonguldak

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