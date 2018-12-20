Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta, 3 kilogram esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen ve narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da kullanıldığı operasyonda, K.B, H.G, M.K. ve U.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 kilogram esrar, 95 adet uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden H.G, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan M.K. ve U.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



