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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik köpeği Dark'ın da katılımıyla düzenlenen ve "Sahur" adı verilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, narkotik köpeğince toprağa gömülmüş 200 gram uyuşturucu bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.T. ve D.H, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama uyuşturucu Zonguldak

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