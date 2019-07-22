Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde durdurulan araç ve içinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 16 extacy ve 10 gram skunk/esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.C, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, F.K. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildiği öğrenildi.

