HABER

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde durdurulan araç ve içinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 16 extacy ve 10 gram skunk/esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.C, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, F.K. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildiği öğrenildi.

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Şanlıurfa'da patlama! Yaralılar var Şanlıurfa'da patlama! Yaralılar var
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltındaİYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Son dakika! Şanlıurfa'da patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Şanlıurfa'da patlama! Yaralılar var

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı: 6 kişi gözaltında

İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama

Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti! Temelleri atıldı

Düzce'deki selin tanıkları o geceyi anlattı

Faciayı bu sözlerle anlattı: Orada 4 saat 'Beni kurtarın' diye bağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.