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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli adliyeye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.A. ile eşi H.A'nın tarlalarında kenevir yetiştirdiklerini ve kuruttuklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda çift gözaltına alındı, aramalarda 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hint kenevir il emniyet müdürlüğü uyuşturucu Zonguldak

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