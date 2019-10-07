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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK’ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 130 adet uyuşturucu hap ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.B. ve B.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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