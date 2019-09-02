HABER

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu sırada babasının adliyeye sevk edildiğini gören 5 yaşındaki çocuk ise "baba" diye ağlayarak adliyeye koştu.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 170 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. V.Ç. isimli zanlı yakalanarak ’uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Narkotim ekiplerince devam eden operasyonda S.K. isimli suç makinesi de yakalandı. ’Hırsızlık’, ’mala zarar verme’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, ’tutuklunun kaçması’ suçlarından aranması bulunduğu öğrenilen ve hakkında yakalama emri de bulunduğu öğrenilen S.K. da yakalanarak gözaltına alındı.
Bu sırada zanlılardan birinin oğlu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki T. isimli çocuk da adliyeye sevk sırasında ’baba’ diye bağırdı. Babasının ardından ’baba’ diye bağırarak adliyeye koşan küçük çocuğu görenler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük çocuk babasına sarılabilmek için koşarak babasının peşinden içeriye girdi.
Öte yandan, narkotimlerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildiPençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi
Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndüBayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.