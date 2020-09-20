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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; B.U.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; B.U. (19) ve E.U. (33) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.
Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünde ikamet eden B.U. ve E.U. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

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