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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

25.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta narkotimlerce yapılan operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Zonguldak’ta narkotimlerce yapılan operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında; il merkezinde yaptığı operasyonda B.Ç. (37), İ.Y. (51) ve Ü.A. (31) isimli şahıslar yapılan takip sonucu narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
“Uyuşturucu madde ticareti” yapan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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