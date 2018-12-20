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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, narkotik köpeği 'Dark' ile yapılan operasyonda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, narkotik köpeği 'Dark' ile yapılan operasyonda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda K.B., H.G., M.K. ve U.A. gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Dark'ın da kullanıldığı aramalarda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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