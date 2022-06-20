Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyarıcı hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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