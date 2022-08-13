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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

13.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 60 gram sentetik uyuşturucu, elektronik likit uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Zonguldak uyuşturucu operasyon

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