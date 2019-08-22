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Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu (66), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

Yeliz ALAGÖZ/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu (66), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gökçebey'e bağlı Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Ankara- Bartın seferini yapan Tacettin O. yönetimindeki, Efe Tur firmasına ait 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu'na çarptı. Otobüsün sol tarafından sıkışan Kartoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kartoğlu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, otobüs şoförü Tacettin O.'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldüZonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldüZonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

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