Zonguldak'ta zabıtadan mantar denetimi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ta, zabıta görevlileri pazar yerinde köylülerin sattığı kültür mantarı dışındaki tüm mantarları toplayarak imha etti.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Soğuksu Semti'ndeki pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlarda toplayarak pazara getirdikleri mantarları inceledi. Satışı yasak mantar türleri arasında yer alan mantarlar toplandı. Bazı kadınlar mantarları vermek istemedi. Kültür mantarı dışındaki tüm mantarlara el konuldu.

Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, zehirlenme olaylarına karşı topladıkları 30 kilo mantarı çöp kamyonunda imha ettiklerini söyledi. Mantar satışı konusunda denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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