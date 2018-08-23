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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda seyreden Barbaros Ç. idaresindeki 67 T 3090 plakalı otomobil, İbrahim B. yönetimindeki 67 ER 016 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 JM 505 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri sürücülerden Barbaros Ç'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler Barbaros Ç. ve İbrahim B. ile araçlarda bulunan Gülçin K, Ferdi K, Azra K. ve Yeliz G, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Zincirleme Zonguldak

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