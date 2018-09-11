HABER

Zonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Soner U.

Zonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Soner U. (32) ile evde birlikte yakalayıp dövdüğü eşi Şenay U. (29) ve Bayram A. (31) polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Soner U. ile eşi Şenay ve olaya karıştığı öne sürülen kuzeni Tugay U. ile Bayram A., adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. Çocuğunun annesi, 6 yıllık eşi Şenay U.'nun kendisini aldattığını düşünen Soner U., plan yaptı. Soner U., sabah "İşe gidiyorum" deyip evden çıktı. Ancak işe gitmek yerine evinin yanında bir yere gizlendi. Bir süre sonra eve Bayram A. geldi. Eve baskın yapan Soner U., eşiyle Bayram A.'yı çıplak yakaladı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Soner U., hem eşini, hem da Bayram A.'yı evire çevire dövmeye başladı.
KOMŞULARI HABER VERDİ
Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Bayram A. ve Şenay U.'yu yaralı buldu. Kendisi de hafif yaralanan Soner U. ile eşi Şenay ve Bayram A., hastaneye götürüldü. Hastanede tedavileri yapılan çift ile Bayram A., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soner U., hastaneden çıkarken eşine, "Artık seninle işim kalmadı" diye bağırdı. Bayram A.'nın ise polis merkezine yarı çıplak götürüldüğü görüldü. Olaya karıştığı iddia edilen Soner U.'nun kuzeni Tugay U. da gözaltına alındı.
Taraflar, polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyedeZonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyedeZonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyedeZonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyede

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
Kepçe ile 30 metrelik çukura düşen operatör öldüKepçe ile 30 metrelik çukura düşen operatör öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.