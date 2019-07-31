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Zonguldak'taki bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 00:26 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesindeki olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Uzunçayır Mahallesi Harmanlar Sokak'ta İsmail B'nin (47) bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Atilla A. (45), eşi Ayla A. (43) ve oğulları Samet A'nın (18) işlemleri tamamlandı.

Samet A, emniyetteki sorgusunun ardından salıverilirken, Atilla ve Ayla A. sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Ayla A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada İsmail B'nin, Ayla A. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla baba ve oğlu tarafından çıkan tartışmada darbedildiği, bıçaklama olayının ise Ayla A. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ayla A'nın, emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı İsmail B'nin durumu inkar etmesi üzerine bıçakla yaraladığını ileri sürdüğü belirtildi.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail B'nin hayati tehlikesi sürüyor.

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