Zonguldak'taki bıçaklı kavga

Zonguldak'ta ağabeyinin katili olduğunu ileri sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün, ağabeyi Mehmet Ü'nün ölümünden sorumlu tuttuğu Serkan C'yi bıçakla kulağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Nejdet Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
- Olay
Dün, Gazipaşa Caddesi valilik binası önünde Serkan C. ile tartışan Nejdet Ü, ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Serkan C'yi bıçakla kulağından yaralamış, zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.
Serkan C'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Nejdet Ü'nün ağabeyi Mehmet Ü'nün, 10 yıl önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunduğu öğrenilmişti.
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