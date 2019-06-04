Zonguldak'taki bıçaklı kavga

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Dün yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları'nı (48) alacak verecek meselesinden çıkan kavga sonucu bıçakla öldürdüğü öne sürülen Sabahatdin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozlu ilçesinde dün, Sabahatdin K. ile yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları arasında alacak verecek meselesinden kavga çıkmış, Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Alagözoğulları'nı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Metin Alagözoğulları, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

