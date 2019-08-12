Zonguldak'taki bıçaklı kavga

Zonguldak'ta çıkan kavgada, baba ve oğlunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde, baba Zafer (62) ve oğlu Burak Ömür’ü (39) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan Selçuk A. tutuklandı.

Bu arada hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

- Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta, Selçuk A, henüz belirlenemeyen nedenle Zafer ve oğlu Burak Ömür'le tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk A, bıçakla baba ve oğlunu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Zafer ve Burak Ömür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen zanlı Selçuk A. gözaltına alınmıştı.

