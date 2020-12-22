HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da yakalandı

Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da yakalandı

22.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da yakalandı

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olayda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos tarihinde iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran iş insanı Yavuz Beşikçi’ye, yanında duran taksiden ateş edildi.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olayda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos tarihinde iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran iş insanı Yavuz Beşikçi’ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetmişti. İki kişinin öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Bu kapsamda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Adem K. Jandarma ekiplerince Kocaali ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 4 aydır firari olan ve 6 ayrı suçtan aranan cinayet şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermişİğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklaması

Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.