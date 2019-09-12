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Zonguldak'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Cinayetle ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı

Zonguldak'taki cinayet

Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili iki zanlı daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde, Özkan Ekici'nin öldürülmesiyle ilgili ailesinin itirazı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tutuklanan şüphelinin ağabeyi Ş.K. ile yeğeni Ş.Ş. de "kuvvetli suç" şüphesiyle gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde, 9 Eylül'de, Özkan Ekici ile Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekici, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ekici, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet K, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga gözaltı Zonguldak

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