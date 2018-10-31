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Zonguldak'taki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Gökçebey ilçesinde emekli madencinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 2012 yılında emekli madenci Hüsnü Basatlı'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selahattin ve Caner Kuzucu ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlarını talep etti.

Sanıkları, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık yapma" suçundan onar yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da ikişer yıl hapse mahkum etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli Hüsnü Basatlı'nın 10 Eylül 2012'de arazide cesedi bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Caner ile Selahattin Kuzucu tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli madenci Hüsnü Basatlı Zonguldak

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