Zonguldak'taki cinayet davasında karar

Zonguldak'ta, kına eğlencesi dönüşü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 4 sanık, 44 yıl 4 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdem ve Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz 2 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ömer K. ise vatani görevini yaptığı için duruşmaya katılmadı.

Erdem Akyüz, son savunmasında, davanın başından beri suçu kendisinin işlediğini söylediğini belirterek, "Olayı ben gerçekleştirdim ancak ağabeyim Şaban Akyüz'ü de olaya dahil etmek istiyorlar. Ben bu olayı gerçekleştirmeseydim üniversitemi okuyacaktım. Ailemi korumaya çalıştım. Evimizin oraya gelmeselerdi olay gerçekleşmeyecekti. Gençliğimi dört duvar arasına hapsettim. Çok pişmanım." dedi.

Diğer sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem ve Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz sanıklardan Ömer Köse'yi, Şeref ve Soner Akyüz'e yönelik "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, yaşı küçük Uğur Akyüz'e yönelik "kasten öldürme" suçundan 20'şer yıl, Tolga Köse'nin yaralanmasına yönelik eylemleri nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 44 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.