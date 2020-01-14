Zonguldak'taki cinayet davasında karar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklardan biri müebbet, diğeri ise 18 yıl hapse mahkum edildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tarafların avukatlarının yanı sıra maktul Cüneyt Seyhan'ın (39) yakınları katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Birhan Durmuş ve Savaş Akdağ ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Durmuş, son savunmasında, arkadaşı Akdağ'ın telefonla görüştüğü Seyhan'ın ısrarlı daveti üzerine evine gittiklerini öne sürerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Savaş ısrar edince gittim. Cüneyt Seyhan, benimle arkadaş olmak istedi. Araç içerisindeyken dışarı çıkan Seyhan daha sonra geldiğinde bana muşta ile vurdu. O ara baygınlık geçirmişim. Cüneyt Seyhan'ı ben öldürmedim, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

- "Ben tek başıma öldürdüm"

Sanık Akdağ ise yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunduğunu, bu süreçte ailesine, maktulün yakınları tarafından zarar verilmesinden korktuğunu söyledi.