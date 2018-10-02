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Zonguldak'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, talimatla gelen tanıkların ifadelerini ve ilgili kurumlardan gelen yazıları, okunduktan sonra dava dosyasına ekledi.

Tanık B.D, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak verdiği ifadesinde Sazak'ın anlatımlarından, kendisini Zonguldak'a atanmadan önce tanıdığı anlamı çıktığını söyledi.

Sazak'ı Zonguldak'a atanmadan önce tanımadığını iddia eden B.D, "Zonguldak iline çeşitli nedenlerle koruması olduğum bakan nedeniyle geldim. Bu vesileyle tanıdım. Sadettin Tosbatlıoğlu'nun kendisinin eski özel kalem müdürü olarak atanması konusunda telkinim olmadı. Özel kalem müdürlüğü mahrem bir konudur. Vali ve emniyet müdürleri güvendikleri kişileri yaparlar. Bakan beyle gittiğimiz yerlerde çalışmalar dolayısıyla bakan adına emniyet güçlerine teşekkür ettiğimiz oldu. Tospatlıoğlu'nu, Çatalağzı Polis Merkezi Amiri olduğu dönemde tanıdım. O dönem bize yardımı olduğu için bakan bey adına teşekkür etmişimdir." diye konuştu.

Metin Seyfi Sazak, mahkeme heyetinin "2014'te Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine etkiniz oldu mu?" sorusuna, seçimleri etkileme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, "O dönemde aday olan kişi, Kozlu ilçesinde gittiğim benzin istasyonunda gördüm. Burada kendisine, 'Ben de buraya geliyorum, seçim çalışması yapman iyi ama yanlış anlaşılır.' dedim. Kendileri daha sonra seçim bürosu açtılar." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 6 Mart 2019'a erteledi.

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- Üç kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ayrıca Sazak'ın, darbenin başarılı olması halinde il valisi olarak görev yapacağı iddiaları yer alıyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2017'de yapılan duruşmada, Metin Seyfi Sazak'ın, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü Metin Seyfi Sazak Zonguldak

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