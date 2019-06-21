Zonguldak'taki darbe girişimi davası

Zonguldak'ta, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Sazak ve avukatının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Sazak'ın, darbe girişiminin başarılı olması halinde vali olarak görev yapacağı öne sürülüyor.