HABER

Zonguldak'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Sazak ve avukatının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Sazak'ın, darbe girişiminin başarılı olması halinde vali olarak görev yapacağı öne sürülüyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 17 Mayıs'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Sazak'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından beraatini talep etmişti.

Savcı, ayrıca Sazak'ın daha önce özel kalem müdürlüğünü yapan ve başka bir soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Sadettin Tospatlıoğlu'yla darbe girişiminden önce Zonguldak'ta buluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda
Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdilerSavaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü Metin Seyfi Sazak YARGILANMA Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.