Zonguldak’taki FETÖ operasyonu

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010 yılı Komiser Yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan açığa alınan polis memuru T.K. ile ihraç edilen veteriner hekim R.A. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler
Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı
O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum