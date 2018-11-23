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Zonguldak'taki FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10'u muvazzaf 11 kişi, adliyeye sevk edildi.  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içinde 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan örgüt üyeleri tespit edildi.

Zonguldak'taki FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10'u muvazzaf 11 kişi, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içinde 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan örgüt üyeleri tespit edildi. Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ile Malatya'da düzenlenen operasyonlarda; 10 muvazzaf ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K., O.İ., İ.Ç., S.Ö., Ş.Y., T.A., M.E., T.K., M.D., S.K. ve Y.U., bugün adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak'taki FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyedeZonguldak'taki FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede

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