Zonguldak'taki FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10'u muvazzaf 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içinde 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan örgüt üyeleri tespit edildi. Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ile Malatya'da düzenlenen operasyonlarda; 10 muvazzaf ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K., O.İ., İ.Ç., S.Ö., Ş.Y., T.A., M.E., T.K., M.D., S.K. ve Y.U., bugün adliyeye sevk edildi.

