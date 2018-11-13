Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Beyanları alınamayan bazı avukatların ifadelerinin ardından tutuksuz sanık İ.D, son savunmasında, bugüne kadar hiçbir cemaate ve terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.
Kendisinde biat kültürünün bulunmadığını ifade eden İ.D, "Hayatımı milliyetçi, muhafazakar olarak sürdürmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Tırnaklarımla çalışarak bir yerlere geldim. Bunu çekemeyenler bizim üzerimize kumpas kurdu, bizi bu çukura ittiler. Bank Asya isimli bankaya yönelik bugüne kadar kardeşlerimin ve benim hesabımız ya da kredi çekme eylemimiz olmadı. Şirketlerimizin üzerindeki kayyumun kaldırılmasını talep ediyorum, ben suçsuzum." diye konuştu.
Tutuksuz sanık T.C de hiçbir şekilde "cemaat" denilen bu yapıyla olmadığını, mütevelli heyeti kapsamında belirtilen hiçbir faaliyeti yapmadığını, hiç kimseye gazete alımı, himmet gibi tekliflerde bulunmadığını savunarak, beraatini talep etti.
Tutuksuz sanık M.A. ise son 2 yıldır yaşanabilecek bütün mağduriyetleri yaşadığını ifade ederek, "Suç işlediğimi düşünmüyorum. Bank Asya'ya hesap açmamın sebebi birikim hesabı yaratmaktı. Hatta cüzi miktarda paralar yatırdım. Sonra arabamı satıp ev alınca hesabıma daha fazla yatırım yapma imkanım olmadı. Çünkü aynı zamanda kredi de çekmiş, kredi taksitlerini ödüyordum. 2016 yılında burada hesabım olduğunu hatırlayınca bu hesabımı kapattım." diye konuştu.
Savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sunan bazı sanıklar da üzerilerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da son savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
- İddianameden
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 74 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.
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