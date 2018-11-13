Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Beyanları alınamayan bazı avukatların ifadelerinin ardından tutuksuz sanık İ.D, son savunmasında, bugüne kadar hiçbir cemaate ve terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.

Kendisinde biat kültürünün bulunmadığını ifade eden İ.D, "Hayatımı milliyetçi, muhafazakar olarak sürdürmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Tırnaklarımla çalışarak bir yerlere geldim. Bunu çekemeyenler bizim üzerimize kumpas kurdu, bizi bu çukura ittiler. Bank Asya isimli bankaya yönelik bugüne kadar kardeşlerimin ve benim hesabımız ya da kredi çekme eylemimiz olmadı. Şirketlerimizin üzerindeki kayyumun kaldırılmasını talep ediyorum, ben suçsuzum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık T.C de hiçbir şekilde "cemaat" denilen bu yapıyla olmadığını, mütevelli heyeti kapsamında belirtilen hiçbir faaliyeti yapmadığını, hiç kimseye gazete alımı, himmet gibi tekliflerde bulunmadığını savunarak, beraatini talep etti.