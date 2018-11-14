Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.K, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Örgüte ait kapatılan okulun 2012-2015 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. O dönemde yapıyı algılayamadım. Tutuklanıp tahliye olduktan sonra yapının yüzünü gördüm. Yapının mahrem yapılanma olduğunu da bu dönemde öğrenmiş oldum." diye konuştu. Ailesine ve yakınlarına bu tür yapı ve cemaatlerden uzak durmaları konusunda telkinlerde bulunduğunu anlatan H.K, "Sonuç olarak ben herhangi bir suç işlediğimi düşünmedim. Hakkımda beraat kararı verilmesini, aksi halde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezamdan indirim yapılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu. Mahkeme başkanının, "örgütün kapatılan bankasında 2013'te herhangi bir para hareketi olmadığını ancak 2014'ten sonra hesaplarında para hareketlenmelerinin bulunduğunu" sorması üzerine H.K, "Bank Asya'da hesabım vardı. Cemaat içerisinde olmam ve dost meclisinin telkinleriyle ufak da olsa para yatırdım. Bankanın şube müdürü F.D. ile tanışmam halamın oğlu sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Ş.A. ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ifade ederek, "Mütevelli heyetinde bulunmadım ama toplantılarına katıldım. 1998-2010 yıllarına kadar 'Çarşı' grubundaydım. Daha sonra 2010-2013 yıllarında 'Kozlu' grubunda yer aldım. Benimle birlikte birkaç kişi daha vardı." dedi. Gruplarının 17/25 Aralık operasyonlarından sonra dağıldığını ve örgütün eğitim kurumlarındaki hisselerini devretmek istediğini ancak hiç kimsenin yanaşmadığını öne süren Ş.D, hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dile getirdi. H.D. de avukatının yazılı ve sözlü savunmalarına katıldığını aktararak, şirketlerinin üzerindeki denetim mekanizmasının kaldırılmasını, hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezasından indirim yapılmasını talep etti. Savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sunan bazı sanıklar da üzerilerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.