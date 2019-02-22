Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Bu arada tutuklu sanıklardan Eyüp Sabri Ç'nin, yaklaşık bir ay önce yurt dışındaki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Duruşmada dinlenilen 3 tanığın ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve firari sanıkların yakalanma durumuna ilişkin bilgi alınması için duruşmayı, 1 Nisan'a erteledi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık Harun K, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğunu belirterek, "Emniyetteki ifadelerimi mahkeme sürecimde kabul etmediğimi belirtmiştim. Davanızda yargılanan sanıkları tanımıyorum." dedi.

Sanık Eyüp Sabri Ç. savunmasında, emniyetteki ifadelerini tekrarladığını ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

