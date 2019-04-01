Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediğini savunarak, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

