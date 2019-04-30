HABER

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Eski katip ve infaz koruma memuru 1'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru 1'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkında ilgili kurumlardan gönderilen evraklar mahkemeye sunulurken, savunma yapan sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...
Robotların maçı nefes kestiRobotların maçı nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.