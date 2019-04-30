Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru 1'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkında ilgili kurumlardan gönderilen evraklar mahkemeye sunulurken, savunma yapan sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

