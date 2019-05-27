HABER

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu bir sanığın tahliyesine karar verdi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini, aksi halde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Avukatlar da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Eyüp Sabri Ç'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
27 Mayıs Darbesine tepki için bir araya geldiler27 Mayıs Darbesine tepki için bir araya geldiler
Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazırTunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullah Gülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Bir ilçe karıştı, sesi duyan geldi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.