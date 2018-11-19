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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Mahkeme, tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı - Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, 57 sanık "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılırken, 14 sanığın beraatine karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar üzerilerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu kaldıkları süre ve dosya kapsamındaki kanıtlar dikkate alınarak sanıkların adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi.

Aynı suçtan 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilen tutuksuz 52 sanık hakkında daha önce tutuklu kaldıkları süre ve dosya kapsamındaki kanıtlar göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Tutuksuz 14 sanığın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "terör örgütüne üye olmak'', ''dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık'' ve ''terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından beraatine karar verildi.

Mahkeme, celse aralarında vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyasının düşürülmesine, 2 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 74 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "terör örgütüne üye olmak'', ''dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık'' ve ''terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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