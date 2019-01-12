Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 26 tutuklu sanığa, 7 yıl 6 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" kapsamında görülen davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu biri tutuksuz 27 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklardan 3'ü, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini, mahkeme aksi kanaatte ise en alt sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

- Karar duruşmasında gelen "itiraf" tartışma çıkardı

Bu arada söz alan tutuksuz sanık İ.Y, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediğini belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "mahrem imamlar" soruşturması kapsamında 18 Nisan 2017'de itiraflarda bulunan "Garson" kod adlı gizli tanığın anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.