Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarık Orhan ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Orhan, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen sanık hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
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