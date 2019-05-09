Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Önder K. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Yavuz Önder K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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