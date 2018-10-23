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Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim'de Zonguldak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.

Ayrıca yurt dışında olduğu öğrenilen bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sevk Zonguldak

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