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Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler M.M.K, S.Y. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Kasım'da, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.M.K, S.Y. ile E.D. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Zonguldak

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