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Zonguldak'taki grizu faciasının 9. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci törenle anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 9. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Yeni Karadon servis kuyusu önünde yapılan törende yaptığı konuşmada, 30 madencinin acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Kolçak, 30 madencinin sistemin yanlış uygulanmasından dolayı hayatını kaybettiğini ileri sürerek "GMİS olarak taşeron sistemin yer altında uygulanamayacağını defalarca hatırlattığımız, gerekli mercileri uyardığımız halde maalesef yer altında taşeron sistemi uygulamasına geçilmişti. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz acı bedeller sonucunda ispatlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sistemin yanlışlığından vazgeçildiğini belirten Kolçak, Türkiye'de çıkartılan kanunlarla yer altında taşeron sisteminin uygulanamayacağının bir kez daha ispatlanmış olduğunu sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybeden madenciler için Allah'tan rahmet dileyen 11 yıllık maden işçisi Serkan Çevik "Bizler yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazanılmış birçok haklarımız var. Bunları hiçbir zaman unutmuyoruz. Kömürün önemi her platformda dile getiriliyor. Bizim için yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ulus olarak biliyoruz. Bunun göz ardı edilmemesini ve üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. İş güvenliği şartlarımız şu anda son derece iyileştirildi. Şu şartlarda çok daha iyi verim alabileceğimiz durumlar var ve bunların değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.

Daha sonra hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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30 işçi anma Karadon Zonguldak

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