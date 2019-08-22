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Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

  Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan, 6 evi kullanılmaz hale getirdi, 20 kişiyi evsiz bıraktı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan, 6 evi kullanılmaz hale getirdi, 20 kişiyi evsiz bıraktı. Heyelan bölgesi, drone ile havadan görüntülendi.
İlçede dün etkili olan yağmurun ardından İhsaniye Mahallesi'nde yollarda çökmeler meydana geldi. Dereden geçen su şebeke borusu yerinden çıkınca DSİ ekipleri çalışma başlattı. Derenin karşısında bulunan bir seranın ve çay ocağının altındaki toprağın kaydığı görüldü. Mahallede oturan Enver Taşkıran, dün akşam çok şiddetli yağmur yağdığını anlatarak, "Dün burada bakımsız dere yatakları nedeniyle komple sel aldı. Benim iş yerim neredeyse gidecekti. Gece hep bekledik. Tekrar bir sel gelse buraları komple götürür. Evlerin atını sel oydu. Caminin altı toprak kayması yaşandı. Hiç çalışma yok. Çok kötü yağmur geldi" dedi.
HEYELAN 20 KİŞİYİ EVSİZ BIRAKTI
Taşbaca Mahallesi'nde ise dün akşam saatlerinde büyük gürültüyle heyelan meydana geldi. Çöken istinat duvarı ve yol 6 evi kullanılmaz hale getirdi. Evlerin duvarları yıkıldı, kapı girişleri toprakla doldu. Evlerde mahsur kalanlar, panikle pencerelerden dışarı çıkarak komşularına sığındı. Yaklaşık 20 kişi, gece yakınlarında ve komşularında geçirdi.
Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, heyelanla birlikte büyük panik yaşadıklarını anlatarak, "Yağmurun ardından heyelan yaşandı. Toprak aşağıya doğru indi. Şu anda vatandaşların evi kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 3 aile aşağıda, evler kullanılamaz halde. AFAD'dan bu konuda yardım bekliyoruz. Arazi konum itibariyle sıkıntılı, yağmur yağdığında buranın tekrar kayma pozisyonu var" diye konuştu.
MAHALLELİ DEPREM SANDI
Mahalle sakinlerinden Satiye Kurak, yaşanan heyelanı deprem sandığını belirterek, şunları anlattı:
"Belimize kadar çamurun içine kaldık. Bizi Allah kurtardı. Sokağa indik. Oradan dere taştı. Allah'ın bir kulu bizi çarşı merkeze getirmedi. Çarşı merkezinde de sel aldı. Biz olay anında evin çıkışından çıkamadık. Balkondan atladık. Elektriğin içinde, suyun içinde balkondan nasıl atladık bilemedim. Bir anda olay oldu. Bir baktık ki bu taraf çökmüş. Evden gürültüler geldi. Burayı böyle görünce şok olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
Mahalle sakinlerinden Hacer Kurak da trafik kazasında hayatını kaybeden eşinden kalan parayla satın aldığı evin heyelanda kullanılmaz hale geldiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü
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-Heyelan bölgesinden detaylar
-Röportajlar
Süre: (7:28) Boyut: (835 mb)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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