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Zonguldak’taki iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 20:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’taki iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.
İlk kaza öğle saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde meydana geldi. Emre Aydoğan yönetimindeki 34 UH 2119 plakalı otomobil, Sücüllü kavşağında kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Otomobil sürücüsü Emre Yenidoğan kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Seyhan Yenidoğan ve Mehmet Lale yaralandı. Hayati tehlikeler bulunmayan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İkinci kaza ise akşam saatlerinde Subaşı Köyü'nde meydana geldi. Ergin Adıyaman’ın kullandığı 67 LF 164 plakalı kamyonet, Hayrettin İnal yönetimindeki 67 LE 405 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ergin Adıyaman, Hayrettin İnal ve Yaşar İnal yaralandı. Araçta sıkışan Hayrettin İnal ve Yaşar İnal, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Zonguldak’taki iki ayrı kazada 5 kişi yaralandıZonguldak’taki iki ayrı kazada 5 kişi yaralandıZonguldak’taki iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

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