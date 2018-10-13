Zonguldak'taki kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak'ta 11 Ekim'de, bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan ve şişeyle süpürge sapının kullanıldığı kavgada bir kişiyi ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç ve T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

