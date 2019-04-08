Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili dava

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında, 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin gazdan etkilendiği iş kazasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, aileler ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.
Kazada ölen madencilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün davanın karar duruşmasının görülmesi gerektiğini belirterek, cumhuriyet savcısının geçen duruşma mütalaasını verdiğini ve esas hakkında savunmalarını yapacaklarını ve mahkemenin karar vereceğini söyledi.
-"Tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz"
Gündüz, dosyanın asli sanıklarından 2 sanığın avukatının duruşmaya geldiği sırada rahatsızlık geçirdiğini bildirdi.
Sanıkların, sağlık kurulu raporunun duruşmaya ulaşması sonucunda, karar duruşmasının 15 Nisan'a ertelendiğini ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:
"Bugün sunacağımız beyanları haftaya yapacağız. Bu davada 10 sanık var. Star AŞ ile TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü çalışanları ve yetkilileri sanık olarak yargılanıyordu. İddianame savcısı tüm sanıklar için 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek' suçundan dava açmıştı. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu var. Bu bilirkişi raporlarının hemen hemen çoğunda sanıklara kusur verilmişti. TTK yöneticilerine asli olarak kusur verilmişti. Her ne hikmetse duruşma savcısı geçen celsedeki mütalaasında 10 sanıktan sadece 5'ine ceza istedi. Ceza istediği sanıklarda Star AŞ'nin 3 elamanı ile TTK'dan 2 kişiye ceza istedi. Diğer sanıkların ise beraatlerini istedi. Biz mütalaaya karşı beyanlarımızı sunduk ancak duruşma haftaya kaldı. Biz ve aileler tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."
- Olay
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi, 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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