Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili dava

"Bugün sunacağımız beyanları haftaya yapacağız. Bu davada 10 sanık var. Star AŞ ile TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü çalışanları ve yetkilileri sanık olarak yargılanıyordu. İddianame savcısı tüm sanıklar için 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek' suçundan dava açmıştı. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu var. Bu bilirkişi raporlarının hemen hemen çoğunda sanıklara kusur verilmişti. TTK yöneticilerine asli olarak kusur verilmişti. Her ne hikmetse duruşma savcısı geçen celsedeki mütalaasında 10 sanıktan sadece 5'ine ceza istedi. Ceza istediği sanıklarda Star AŞ'nin 3 elamanı ile TTK'dan 2 kişiye ceza istedi. Diğer sanıkların ise beraatlerini istedi. Biz mütalaaya karşı beyanlarımızı sunduk ancak duruşma haftaya kaldı. Biz ve aileler tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."

- Olay

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi, 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

