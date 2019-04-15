Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili dava

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan STAR AŞ işveren vekili Genel Müdür Şafak Sırrı Demirel ve Genel Müdür Yardımcısı İlal Köksal ile proje sorumlusu Ersin Koparan'ın, olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarını belirterek, her birinin 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Daha sonra devam eden duruşmada, metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybeden 8 işçiden iki çocuk babası Ahmet Şeker'in (30) annesi Havva Şeker, mahkeme heyetine, sanıkların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ben adalet istiyorum. Mahkeme heyetinin vicdanına ve adaletine güveniyorum." ifadesini kullandı.

Heyet ayrıca, tutuksuz sanıklardan kazanın olduğu dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz'ın denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali kusurlu olduklarını vurgulayarak, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu cezaları para cezasına çeviren heyet, tutuksuz 5 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

Kazada ölen madencilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen cezaları beklemediklerine işaret ederek, "Davada 10 sanık vardı. STAR AŞ'nin üç yetkilisi 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi, asli kusurlu oldukları için. TTK'nın 2 yetkilisi içinse 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bu aileler açısından kötü bir sonuç. Geri kalan 5 sanığın ise beraatine karar verildi. İstinaf mahkemesine itirazda bulunacağız." dedi.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Şeker'in annesi Havva Şeker, mahkemeden beklemedikleri sonuç çıktığını vurgulayarak, "Sanıklardan hiçbiri duruşmaya gelmedi. Nasıl iyi hal indirimi oldu. Kaçınılmazlık deniliyor. Ölen kişiler mi suçlu? Yerde yatan çocuklarımız mı suçlu?" ifadesini kullandı.