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Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi - 10 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Ö, H.A, A.B, M.C.Y, F.Y, M.Y, R.E, H.A.T, M.P. ve A.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerden 10'u geniş güvenlik önlemi altında Ereğli Adliyesine getirildi.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Mart'ta yaklaşık 3 aylık takibin ardından 20 şüpheli gözaltına alınmıştı, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise başka suçtan İstanbul'da tutuklu olduğu belirlenmişti. Operasyonda yapılan aramalarda, 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

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adliye operasyon uyuşturucu ticareti Zonguldak

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